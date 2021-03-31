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14:00 (мск), источник: Фонтанка

В России зафиксировали рекордную температурную аномалию

Росгидромет привлечёт искусственный интеллект к прогнозированию погоды.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

В минувшем году в России зафиксирована рекордная температурная аномалия. По данным Росгидромета, средняя температура в 2020-м оказалась на 3,2 градуса выше показателя 1961−1990 годов. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости в своём телеграм-канале.

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Предыдущий рекорд был в установлен в 2007 году, когда средние цифры были выше на 1 градус. Вообще, климат в России теплеет быстрее, чем в целом на планете, отметил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Он также рассказал об опасных явлениях: ураганном ветре, ливневых осадках, паводках, засухах. «В 2020 году на территории Российской Федерации отмечена ровно тысяча опасных гидрометеорологических явлений, <…> из которых 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения», — сообщил Шумаков на заседании коллегии Росгидромета (цитата по ТАСС).

Прогнозы синоптиков сбываются довольно часто. «В 2020 году оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды составила 96,6%», — отметил Шумаков. Для повышения качества прогнозов в 2021 году Росгидромет планирует разработать план по внедрению в этот процесс искусственного интеллекта.

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