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15:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Японии 1200 лет записывают даты цветения сакур. Они никогда не цвели настолько рано

Пик цветения сакуры в Японии в этом году пришелся на самую раннюю дату за всю 1200-летнюю историю наблюдений, говорят ученые.

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Источник: AFP 2020
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В городе Киото — древней столице страны — быстротечный сезон цветения деревьев обычно происходил в апреле, но в этом году его пик там был зарегистрирован 26 марта, согласно данным Университета Осаки.

В Киото в этом году необычно теплая весна. Прежний рекорд, связанный с цветением сакуры, в этом городе был установлен в 1409 году. Тогда пик сезона пришелся на 27 марта.

Из-за потепления климата розовые цветы теперь распускаются на деревьях сакуры все раньше и раньше, отмечают ученые.

Первые наблюдения за цветущей сакурой относятся к 812 году нашей эры. Упоминания о ней присутствовали в документах и дневниках императорского двора.

Сакура цветет всего несколько дней. Цветы распускаются, когда становится тепло, а после 7−10 дней лепестки уже начинают опадать.

В северных регионах Японии сакура цветет позже, чем в южных.

Цветение сакуры — это важное событие в культуре Японии. Японцы традиционно проводят время под цветущими деревьями с друзьями и родственниками, отмечая приход весны. «Инстаграм» наводняют соответствующие фотографии.

«В Киото записи о времени праздника цветения сакуры с девятого века нашей эры позволяют реконструировать климат прошлого и демонстрируют, как поднималась температура в конкретном месте в связи с изменениями климата и урбанизацией», — говорится в более ранней публикации в научном журнале Biological Conservation.

Источник: BBC News Русская служба

Ясуюки Аоно, исследователь из Университета префектуры Осака, отследил данные о цветении сакуры вплоть до 812 года.

«Я искал и накапливал фенологические данные, касающиеся периода полного цветения деревьев сакуры. Я брал их из многочисленных дневников и летописей императоров, аристократов, губернаторов и монахов из Киото, написанных в исторические времена», — написал Аоно.

Фенология — наука о сезонных изменениях в развитии растений и животных.

Фестиваль цветения сакуры имеет огромное значение для культуры и экономики Японии | Источник: Getty Images

Данные, собранные Аоно, показывают, что начиная примерно с 1800 года пик цветения сакуры в Киото перемещался от середины апреля к его началу.

Сейчас за процессом цветения сакуры ведет тщательные наблюдения Японское Метеорологическое агентство. Оно дает прогнозы начала цветения, а также времени, когда сезон должен достичь пика.

В этом году общеяпонский сезон начался в Хиросиме 11 марта — на восемь день раньше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, передает издание Japan Forward.

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