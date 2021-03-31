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16:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за сильного ветра на берегу озера в США появились «ледяные горы»

Местные жители не видели подобной картины уже почти сорок лет

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Резкое потепление и штормовой ветер всего за сутки сделали из озера Оттер Тейл в западной Миннесоте туристическую достопримечательность.

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Из-за погодный условий лед на поверхности озера начал резко таять, и гигантские глыбы льда ветром начало сдувать к восточному берегу, в результате чего на побережье образовались большие ледяные горы, которые продолжают увеличиваться и двигаться.

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Как пишет издание Inforum, в некоторых районах ледяные глыбы добрались до частных домов и застряли на лужайках. По словам местных жителей, ничего подобного они не видели вот уже почти 40 лет. Обычно с приходом весны лед на озере медленно тает, не достигая берега.

Екатерина Гура

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