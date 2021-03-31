Из-за сильного ветра на берегу озера в США появились «ледяные горы»
Местные жители не видели подобной картины уже почти сорок лет
Местные жители не видели подобной картины уже почти сорок лет
Резкое потепление и штормовой ветер всего за сутки сделали из озера Оттер Тейл в западной Миннесоте туристическую достопримечательность.
Как пишет издание Inforum, в некоторых районах ледяные глыбы добрались до частных домов и застряли на лужайках. По словам местных жителей, ничего подобного они не видели вот уже почти 40 лет. Обычно с приходом весны лед на озере медленно тает, не достигая берега.
Екатерина Гура