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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили в Антарктиде следы упавшего метеорита

Космическое тело упало туда около 430 тысяч лет назад

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Международная группа ученых, возглавляемая доктором Маттиасом ван Гиннекеном из Школы физических наук Кентского университета, обнаружила новые доказательства падения метеорита в Антарктиде. По предварительным данным, это случилось около 430 тысяч лет назад.

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Неделю назад в Англии упал метеорит. Ученые собрали его обломки и говорят, что это большая редкость

Внеземные частицы, которые были обнаружены на вершине Валнумфьеллета в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде, указывают на необычное событие, когда струя расплавленного и испаренного метеоритного материала, образовавшаяся в результате входа в атмосферу астероида размером не менее 100 метров, достигла поверхности Земли с высокой скоростью.

Как следует из доклада, о внеземной природе изучаемых частиц свидетельствует хондритная основная масса, химический состав микроэлементов и высокое содержание никеля в обломках. Их анализ показал, что «Антарктический» метеорит был гораздо больше и опаснее, чем Тунгусский и Челябинский, которые упали на территорию России в 1908 и 2013 годах соответственно.

Новое исследование является важным открытием, так как данные о подобных событиях прошлого довольно скудны, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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