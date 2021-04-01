Ученые обнаружили в Антарктиде следы упавшего метеорита

Международная группа ученых, возглавляемая доктором Маттиасом ван Гиннекеном из Школы физических наук Кентского университета, обнаружила новые доказательства падения метеорита в Антарктиде. По предварительным данным, это случилось около 430 тысяч лет назад.
Внеземные частицы, которые были обнаружены на вершине Валнумфьеллета в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде, указывают на необычное событие, когда струя расплавленного и испаренного метеоритного материала, образовавшаяся в результате входа в атмосферу астероида размером не менее 100 метров, достигла поверхности Земли с высокой скоростью.
Как следует из доклада, о внеземной природе изучаемых частиц свидетельствует хондритная основная масса, химический состав микроэлементов и высокое содержание никеля в обломках. Их анализ показал, что «Антарктический» метеорит был гораздо больше и опаснее, чем Тунгусский и Челябинский, которые упали на территорию России в 1908 и 2013 годах соответственно.
Новое исследование является важным открытием, так как данные о подобных событиях прошлого довольно скудны, пишет Phys.org.