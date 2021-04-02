snow in spring..
Snow in Spring ... The Mall at Robinson Pittsburgh, PennsylvaniaОпубликовано Sri Atluri's Photography Четверг, 1 апреля 2021 г.
В США цветущие деревья засыпало снегом (видео)
Внезапный снегопад создал удивительные пейзажи
Внезапный снегопад создал удивительные пейзажи
В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, неожиданно пошел снег. Кстати, средняя температура воздуха днем там сейчас составляет около 20 градусов тепла.
Местные жители были удивлены такому неожиданному весеннему снегопаду и принялись снимать на фото и видео снег на фоне цветущих деревьев.
Несмотря на то, что снег не задержался надолго, синоптики прогнозируют его повторение в ближайшие дни.
Екатерина Гура