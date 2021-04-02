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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США цветущие деревья засыпало снегом (видео)

Внезапный снегопад создал удивительные пейзажи

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В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, неожиданно пошел снег. Кстати, средняя температура воздуха днем там сейчас составляет около 20 градусов тепла.

Местные жители были удивлены такому неожиданному весеннему снегопаду и принялись снимать на фото и видео снег на фоне цветущих деревьев.

snow in spring..

Snow in Spring ... The Mall at Robinson Pittsburgh, Pennsylvania

Опубликовано Sri Atluri's Photography Четверг, 1 апреля 2021 г.
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Несмотря на то, что снег не задержался надолго, синоптики прогнозируют его повторение в ближайшие дни.

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Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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