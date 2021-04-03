Вильфанд назвал регионы, где ожидаются температурные аномалии
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в СЗФО, а также на севере Урала и в Западной Сибири температурные аномалии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в СЗФО, а также на севере Урала и в Западной Сибири температурные аномалии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В
Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России в ближайшие пять дней будет теплеть. По его словам, к 6 апреля температура в Центральной России вырастет до 13 градусов, в Краснодарском крае будет около 15.
До этого Вильфанд заявил, что в центре Европейской России в выходные ожидаются весенние заморозки.