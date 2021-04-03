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08:52 (мск), источник: Газета.Ру

Вильфанд назвал регионы, где ожидаются температурные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в СЗФО, а также на севере Урала и в Западной Сибири температурные аномалии. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: Reuters

«В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8−10 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России в ближайшие пять дней будет теплеть. По его словам, к 6 апреля температура в Центральной России вырастет до 13 градусов, в Краснодарском крае будет около 15.

До этого Вильфанд заявил, что в центре Европейской России в выходные ожидаются весенние заморозки.

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