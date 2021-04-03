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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 апреля: будет ли тепло

Расскажут облака и комары.

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Источник: Агентство «Москва»
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3 апреля церковь чтит память святителя Кирилла, епископа Катанского. В народе день назвали Катаник и связали его с окончательным таянием снега.

По сырому снегу в валенках-катаниках не далеко уйдешь, потому крестьяне доставали берестяные лапти. Зимним забавам тоже приходил конец — детские санки прятали до следующей зимы. «Реви, не реви — катаник санки унёс», — говорили наши бабушки и дедушки.

С таянием последнего снега окончательно портилась дорога.

Крестьяне наблюдали за погодой. Если гремел первый гром, значит, год выдастся очень урожайным. Облака окрашены в синий цвет — к теплой дождливой погоде. У берез много сока — лето будет дождливым.

Появились комары — к скорому потеплению. Цветет мать-и-мачеха — совсем скоро станет еще теплее. Если водоемы все еще покрыты льдом — хорошего улова не будет.

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