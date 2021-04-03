Народные приметы на 3 апреля: будет ли тепло
Расскажут облака и комары.
Расскажут облака и комары.
3 апреля церковь чтит память святителя Кирилла, епископа Катанского. В народе день назвали Катаник и связали его с окончательным таянием снега.
По сырому снегу в
С таянием последнего снега окончательно портилась дорога.
Крестьяне наблюдали за погодой. Если гремел первый гром, значит, год выдастся очень урожайным. Облака окрашены в синий цвет — к теплой дождливой погоде. У берез много сока — лето будет дождливым.
Появились комары — к скорому потеплению. Цветет