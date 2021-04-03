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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Настоящие» размеры островов показали в 3D-анимации (видео)

Так масштабы осознать проще.

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Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры самых известных островов на Земле — от самого маленького острова Хаб в США размером с комнату до крупнейшего острова на планете — Гренландии.

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Карта отражает размеры островов или континентов не совсем точно. Это свойство картографической проекции, когда поверхность сферы (Земли) переносят на плоскость. Но в сравнении друг с другом истинные размеры островов осознать проще.

Для еще большей наглядности дизайнеры MetaBall расположили острова над Северной Америкой.

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