«Настоящие» размеры островов показали в 3D-анимации (видео)
Так масштабы осознать проще.
Так масштабы осознать проще.
Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры самых известных островов на Земле — от самого маленького острова Хаб в США размером с комнату до крупнейшего острова на планете — Гренландии.
Карта отражает размеры островов или континентов не совсем точно. Это свойство картографической проекции, когда поверхность сферы (Земли) переносят на плоскость. Но в сравнении друг с другом истинные размеры островов осознать проще.
Для еще большей наглядности дизайнеры MetaBall расположили острова над Северной Америкой.
Анна Лысенко