Народные приметы на 4 апреля: каким будет лето
Подскажут солнце и муравьи.
Подскажут солнце и муравьи.
4 апреля в народе — день Василия Теплого, который еще называли Солнечник, Капельник, Парник.
В это время прилетают скворцы. «Апрельский скворец — весны гонец», — говорили раньше. «Ни холоднее марта, ни теплее мая апрелю не быть», — существовала поговорка.
Утром на Капельника на Руси выходили посмотреть на восходящее солнце. Если вокруг него видны красные круги, год будет урожайным. Синие облака — к теплу и дождю.
Птицы купаются в снегу или в лужах — к теплу, кричат — к дождю. Муравейник оттаивает с северной стороны — к жаркому лету.