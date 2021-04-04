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09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 апреля: каким будет лето

Подскажут солнце и муравьи.

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Источник: Агентство «Москва»

4 апреля в народе — день Василия Теплого, который еще называли Солнечник, Капельник, Парник.

В это время прилетают скворцы. «Апрельский скворец — весны гонец», — говорили раньше. «Ни холоднее марта, ни теплее мая апрелю не быть», — существовала поговорка.

Утром на Капельника на Руси выходили посмотреть на восходящее солнце. Если вокруг него видны красные круги, год будет урожайным. Синие облака — к теплу и дождю.

Птицы купаются в снегу или в лужах — к теплу, кричат — к дождю. Муравейник оттаивает с северной стороны — к жаркому лету.

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