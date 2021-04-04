«Сказочный» водопад в Коста-Рике показали с воздуха

Биолог и фотограф дикой природы Дэвид Веллер поделился видео с дрона, на котором запечатлен один из знаменитых Голубых водопадов Коста-Рики.
Лас-Хемелас, или Близнецы в переводе с испанского, расположен недалеко от более известного водопада Катарата-дель-Торо. В отличие от знаменитого «родственника», Лас-Хемелас редко появляется на снимках и видео. Он спрятан в чаще и труднодоступен.
«Эти ярко-синие водопады и реки, петляющие через тропические леса Коста-Рики, создают ощущение сказки», — пишет Веллер.
Еще несколько лет назад ученые не могли объяснить, почему Голубые водопады Коста-Рики имеют такой невероятно яркий оттенок. Вопреки гипотезам оказалось, что дело не только в химическом составе пород, но и в особенностях рассеяния света.
Реки содержат большую концентрацию алюмосиликатов. Из-за вулканической активности и повышенной кислотности эти минеральные частицы достигают 566 нанометров в диаметре вместо обычных 184. Такой размер приводит к тому, что солнечный свет рассеивается в синей части спектра, из-за чего вода выглядит ярко-голубой.