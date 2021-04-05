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00:54 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре предупредили о летней засухе в ряде регионов РФ

Регионам Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также юга Черноземья летом может угрожать засуха. Об этом 4 апреля рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округов, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — заявил синоптик, отвечая на вопрос, в каких российских регионах существует угроза засухи.

Вильфанд отметил, что риски летней засухи в указанных регионах сформировались в связи с дефицитом продуктивной влаги в почве.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в остальных регионах ситуация будет складываться нормально.

Ранее в этот же день начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в столице на предстоящей неделе уже не прогнозируется выпадение снега, а снежный покров практически исчезнет. По его словам, в Московской, Рязанской и Владимирской областях в четверг ожидается дождь. Варакин добавил, что в начале следующей недели дожди накроют Ростовскую, Волгоградскую области, а также Приазовье и Крым. При этом в Краснодаре воздух прогреется до плюс 16−18 градусов, на юге Ростовской области ожидается 14−15 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу следующей недели Москву ожидают мокрый снег, сильные ливни и гололедица.

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