В Гидрометцентре предупредили о летней засухе в ряде регионов РФ
Регионам
Регионам
«Пока что в отдельных регионах именно Южного и
Вильфанд отметил, что риски летней засухи в указанных регионах сформировались в связи с дефицитом продуктивной влаги в почве.
Ранее в этот же день начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в столице на предстоящей неделе уже не прогнозируется выпадение снега, а снежный покров практически исчезнет. По его словам, в Московской, Рязанской и Владимирской областях в четверг ожидается дождь. Варакин добавил, что в начале следующей недели дожди накроют Ростовскую, Волгоградскую области, а также Приазовье и Крым. При этом в Краснодаре воздух прогреется до плюс 16−18 градусов, на юге Ростовской области ожидается 14−15 градусов тепла.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу следующей недели Москву ожидают мокрый снег, сильные ливни и гололедица.