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15:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял эффектное видео лавового потока в Исландии

Раскаленная река вытекла из новой трещины вулкана.

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Вулкан Фаградальсфьяль, проснувшийся в Исландии в середине марта, продолжает извергаться. В понедельник, 5 апреля, на одном из склонов образовалась новая трещина длиной около 100−200 метров, откуда начала вытекать раскаленная лава.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотограф Бьорн Сейнбекк с помощью беспилотника снял эффектные кадры лавового потока в долине Гелдингадалир. Кстати, в марте Сейнбекк уже снимал похожие кадры текущей лавы с близкого расстояния также с помощью дрона.

В связи с образованием новой трещины Департамент гражданской защиты Исландии сообщил, что жители ближайших поселений на всякий случай были эвакуированы, а доступ к вулкану и опасному участку долины закрыт.

Екатерина Гура

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