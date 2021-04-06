Дрон снял эффектное видео лавового потока в Исландии
Раскаленная река вытекла из новой трещины вулкана.
Раскаленная река вытекла из новой трещины вулкана.
Вулкан Фаградальсфьяль, проснувшийся в Исландии в середине марта, продолжает извергаться. В понедельник, 5 апреля, на одном из склонов образовалась новая трещина длиной около 100−200 метров, откуда начала вытекать раскаленная лава.
Фотограф Бьорн Сейнбекк с помощью беспилотника снял эффектные кадры лавового потока в долине Гелдингадалир. Кстати, в марте Сейнбекк уже снимал похожие кадры текущей лавы с близкого расстояния также с помощью дрона.
В связи с образованием новой трещины Департамент гражданской защиты Исландии сообщил, что жители ближайших поселений на всякий случай были эвакуированы, а доступ к вулкану и опасному участку долины закрыт.
Екатерина Гура