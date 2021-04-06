Снегопады и заморозки: в Европу вернулась зима (фото)
Рано начавшаяся весна и рекордно высокие температуры продержались всего пару недель.
Рано начавшаяся весна и рекордно высокие температуры продержались всего пару недель.
В середине марта в странах Европы внезапно началась не просто весна, а практически лето. Средняя температура воздуха поднялась до плюс 15 градусов, а в некоторых регионах доходила и до 24 градусов.
Но такое мгновенное потепление закончилось также быстро, как и началось. Уже в начале апреля в Европу пришел холодный фронт, который принес снегопады, понижение температуры и даже заморозки.
Сильнее всего вернувшуюся зиму ощутили жители Германии, Бельгии, Нидерландов и Хорватии. Снег также выпал во Франции, Испании, Польше, Чехии, Великобритании и других странах. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Европе еще как минимум неделю.
Екатерина Гура