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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снегопады и заморозки: в Европу вернулась зима (фото)

Рано начавшаяся весна и рекордно высокие температуры продержались всего пару недель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 34% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2020

В середине марта в странах Европы внезапно началась не просто весна, а практически лето. Средняя температура воздуха поднялась до плюс 15 градусов, а в некоторых регионах доходила и до 24 градусов.

Но такое мгновенное потепление закончилось также быстро, как и началось. Уже в начале апреля в Европу пришел холодный фронт, который принес снегопады, понижение температуры и даже заморозки.

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Сильнее всего вернувшуюся зиму ощутили жители Германии, Бельгии, Нидерландов и Хорватии. Снег также выпал во Франции, Испании, Польше, Чехии, Великобритании и других странах. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Европе еще как минимум неделю.

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Великобритания

Екатерина Гура

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