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20:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали кратеры вечной тени возле южного полюса Луны

Визуализация помогла рассмотреть малоизученный рельеф

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Аэрокосмическое управление США впервые показало, как выглядит вблизи движение света и тени на линии светораздела, отделяющей светлую часть Луны от темной. В ролике, опубликованном на YouTube-канале Центра космических полетов им. Годдарда, можно увидеть кратеры вечной тени возле южного полюса Луны, в которые никогда не попадает солнечный свет.

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Визуализацию ученые создали на основе данных, которые собирает на окололунной орбите автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter. В ролике они объединили записи, сделанные станцией в течение двух лунных дней (это примерно два земных месяца).

Сообщается, что это первое подробное видео, показывающее кратеры вечной тени около южного полюса. Визуализация поможет ученым детальнее изучить рельеф Луны и узнать, где на ее поверхности могут находиться залежи водяного льда.

Екатерина Гура

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