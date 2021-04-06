В NASA показали кратеры вечной тени возле южного полюса Луны
Визуализация помогла рассмотреть малоизученный рельеф
Визуализация помогла рассмотреть малоизученный рельеф
Аэрокосмическое управление США впервые показало, как выглядит вблизи движение света и тени на линии светораздела, отделяющей светлую часть Луны от темной. В ролике, опубликованном на
Визуализацию ученые создали на основе данных, которые собирает на окололунной орбите автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter. В ролике они объединили записи, сделанные станцией в течение двух лунных дней (это примерно два земных месяца).
Сообщается, что это первое подробное видео, показывающее кратеры вечной тени около южного полюса. Визуализация поможет ученым детальнее изучить рельеф Луны и узнать, где на ее поверхности могут находиться залежи водяного льда.
Екатерина Гура