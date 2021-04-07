Жителям Центральной России пообещали солнечные выходные
Центр Европейской России ждут дождливые среда и четверг и солнечные, теплые выходные 10 и 11 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Центр Европейской России ждут дождливые среда и четверг и солнечные, теплые выходные 10 и 11 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, во второй половине дня 7 апреля ожидаются умеренные дожди, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона, передает «РИА Новости».
«Будет облачно и хмуро», — отметил Вильфанд. По его словам, температура и днем, и ночью будет одинаковая.
Метеоролог также рассказал о «совершенно хмуром четверге», давление будет на 15−20 мм ниже обычного. В пятницу давление начнет повышаться, и разница температур станет заметней.
«В субботу будут 10−13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — сказал Вильфанд.
Ранее, 5 апреля, «Метеоновости» сообщили, что во второй половине недели в Москву придут заморозки и снег