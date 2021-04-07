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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из Германии снял МКС на фоне Солнца

Чтобы сделать это фото, он готовился три недели

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Фотограф Мехмет Эргун из Германии уже много лет занимается астрофотографией, но за это время ему всего три раза удавалось поймать в объектив Международную космическую станцию.

Новое фото с МКС Эргун начал планировать еще в начале марта, внимательно изучая траекторию ее полета и подготавливая необходимое оборудование. И вот, в начале апреля, эти усилия увенчались успехом.

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С помощью нескольких камер, солнечного телескопа Lunt LS80 DSII, японского спутника Hinode и звездного трекера фотограф смог поймать МКС, пролетающую на фоне Солнца.

По словам Эргуна, снимок был сделан около пяти вечера по местному времени, когда станция пролетала на высоте 500 километров и была отчетливо видна.

Екатерина Гура

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