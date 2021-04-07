Фотограф из Германии снял МКС на фоне Солнца
Чтобы сделать это фото, он готовился три недели
Чтобы сделать это фото, он готовился три недели
Фотограф Мехмет Эргун из Германии уже много лет занимается астрофотографией, но за это время ему всего три раза удавалось поймать в объектив Международную космическую станцию.
Новое фото с МКС Эргун начал планировать еще в начале марта, внимательно изучая траекторию ее полета и подготавливая необходимое оборудование. И вот, в начале апреля, эти усилия увенчались успехом.
С помощью нескольких камер, солнечного телескопа Lunt LS80 DSII, японского спутника Hinode и звездного трекера фотограф смог поймать МКС, пролетающую на фоне Солнца.
По словам Эргуна, снимок был сделан около пяти вечера по местному времени, когда станция пролетала на высоте 500 километров и была отчетливо видна.
Екатерина Гура