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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Странные облака удивили жителей Канзаса (фото)

Они массово делятся снимками в соцсетях.

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Жительница американского города Хейс в Канзасе заметила над своим домом очень необычные облака, похожие на выпуклые ячейки.

Облака появились 6 апреля на закате. Снимками яркого зрелища поделился в соцсетях сын женщины Майк Роуз.

Другие жители города тоже заметили эффектное небо над Канзасом.

Местная метеослужба отметила в комментариях, что такие облака называют вымеобразными. Они связаны с образованием тропических циклонов, но нередко появляются и в холодном климате. «Ячейки» таких облаков обычно имеют размер около полукилометра, а цвет туч всегда яркий — серо-голубой или золотисто-красноватый.

Анна Лысенко

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