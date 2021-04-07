My mom shared these dramatic cloudscapes from Hays tonight! @NWSWichita @NWSDodgeCity #kswx pic.twitter.com/jBRyqNGlIE— Mike Rose (@SaxmanTDS) April 7, 2021
Странные облака удивили жителей Канзаса (фото)
Они массово делятся снимками в соцсетях.
Они массово делятся снимками в соцсетях.
Жительница американского города Хейс в Канзасе заметила над своим домом очень необычные облака, похожие на выпуклые ячейки.
Облака появились 6 апреля на закате. Снимками яркого зрелища поделился в соцсетях сын женщины Майк Роуз.
Другие жители города тоже заметили эффектное небо над Канзасом.
Местная метеослужба отметила в комментариях, что такие облака называют вымеобразными. Они связаны с образованием тропических циклонов, но нередко появляются и в холодном климате. «Ячейки» таких облаков обычно имеют размер около полукилометра, а цвет туч всегда яркий —
Анна Лысенко