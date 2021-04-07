Вдоль атлантического побережья появились призрачные леса

Уже несколько лет биологи наблюдают за гибелью деревьев на заболоченных участках вдоль атлантического побережья США.
Из-за глобального потепления уровень Мирового океана растет, соленая вода все дальше просачивается в прибрежную почву. В результате погибают целые леса, их место занимают более устойчивые к соли кустарники и травы, говорится в статье исследователя Эмили Юри для Conversation.
Мертвые участки, которые видны даже из космоса, ученые неофициально назвали «призрачными лесами». По их словам, больше всего пострадали деревья прибрежных зон Северной Каролины, но повышение уровня соли в почве наблюдают по всему побережью — от штата Мэн до Флориды.
Гибель лесов влечет за собой угрозу местной фауне и усиливает эффект глобального потепления. Деревья водно-болотных угодий улавливают и хранят большое количество углекислого газа, поэтому вымирание лесов способствует дальнейшему изменению климата, пишет Юри.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.