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10:10 (мск), источник: RTVi

Ученые предупредили о риске обрушения шельфовых ледников Антарктиды

Больше трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться в море, если глобальные температуры вырастут на четыре градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на исследование ученых Редингского университета.

Источник: CC0/4010600

Если температура поднимется на 4 °C, по сравнению с доиндустриальным уровнем, то Антарктика может потерять 34% своего ледяного шельфа. Если мировому сообществу удастся резко сократить парниковые выбросы и задержать потепление на уровне 2 °C, то будет потеряно около 15% шельфа.

Авторы исследования подчеркнули, что от температуры воздуха зависит скорость таяния ледников. Если воздух теплеет быстро, то на поверхности ледников образуются водоемы, из-за которых ускоряется таяние всего массива и растет риск коллапса всего шельфа.
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«Когда они (шельфовые ледники. — прим. RTVI) разрушаются, это похоже на гигантскую пробку, которую вынимают из бутылки, позволяя невообразимому количеству воды из ледников вылиться в море», — заявила Элла Гилберт, научный сотрудник отдела метеорологии Университета Рединга.

Как писал журнал Nature, с 1992 года Антарктический ледяной щит потерял около трех триллионов тонн льда. Воды, которая появилась из-за таяния ледника, могло хватить, чтобы покрыть четырехметровым слоем территорию размером с американский штат Техас.

В Антарктиде таяние происходит из-за теплой воды, которая подтапливает ледники. А там вода становится теплее, потому что ветра меняют направление движения из-за глобального потепления. Больше 70% таяния приходится на Западную Антарктиду.

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