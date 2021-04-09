Петропавловск-Камчатский накрыла буря
В городе повалены деревья, оборваны провода, пострадали крыши и фасады зданий. Занятия в школах отменили.
В городе повалены деревья, оборваны провода, пострадали крыши и фасады зданий. Занятия в школах отменили.
Пострадали здания и деревья,
По данным Камчатгидрометцентра, к полуострову подошел мощный циклон, сейчас он постепенно смещается в Берингово море. В акватории высота волн будет достигать 8−9 метров.
В течение дня в краевом центре и окрестностях ветер будет постепенно ослабевать, сообщает «Камчатка-Информ».
Анна Лысенко