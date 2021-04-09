Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
20Год назад в России ввели локдаун
10:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Петропавловск-Камчатский накрыла буря

В городе повалены деревья, оборваны провода, пострадали крыши и фасады зданий. Занятия в школах отменили.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Петропавловск-Камчатский приходит в себя после бури, которая обрушилась на город со скоростью ветра 30 метров в секунду.

Пострадали здания и деревья, кое-где оборваны электропровода. Очевидцы сообщают о летающих заборах и сорванных крышах. Школьные занятия 9 апреля отменили, сообщается на сайте городской администрации.

По данным Камчатгидрометцентра, к полуострову подошел мощный циклон, сейчас он постепенно смещается в Берингово море. В акватории высота волн будет достигать 8−9 метров.

В течение дня в краевом центре и окрестностях ветер будет постепенно ослабевать, сообщает «Камчатка-Информ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Сенатор Кондратьев прокомментировал решение относительно Ефремова
Горячие темы на Авто
Тут в ближайшем будущем ожидается послание Президента. 436
Байкал жемчужина или помойка? 137
как вы относитесь к религиозным праздникам? 115
А кого бы вы выбрали? 87
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
54-летняя Литвинова «помолодела» и стала неузнаваемой (фото) Звезда показала снимок без макияжа.
Новости партнеров
Люди подобрали котенка на улице. Когда он вырос, стало ясно, что это не кот
Что волки сделали с женщиной, которую встретили на пустой дороге
Мясников заболел и дал совет россиянам
Боль в зубах может быть признаком смертельной болезни
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»