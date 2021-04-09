На Карибах готовятся к масштабному извержению вулкана

На острове Сент-Винсент, в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском бассейне, начал просыпаться вулкан Суфриер.
По данным Центра сейсмологических исследований Университета Вест-Индии, ученые из обсерватории Белмонт на Сент-Винсенте наблюдали подземные толчки в районе вулкана около 3 часов ночи 8 апреля. За первой группой подземных толчков последовали еще четыре. По словам специалистов, такой тип сейсмологической активности обычно связан с движением магмы и жидкостей у поверхности вулкана, так что в ближайшее время стоит ждать масштабного извержения.
Местные власти решили подготовиться к этому событию вовремя и уже поделили остров на зоны по степени опасности. Премьер-министр страны Ральф Гонсалвес подписал указ об эвакуации всех жителей Сент-Винсента (около 6−7 тысяч человек), проживающих в северо-восточной и северо-западной частях острова (красная зона) в непосредственной близости от вулкана. Считается, что в этих районах жителям угрожает наибольшая опасность. Для помощи в эвакуации к острову направлен круизный лайнер Royal Caribbean.
Вулкан Суфриер является одним из самых древних в Вест-Индии, его возраст — около 60 миллионов лет. Вулкан спал почти 40 лет. Самое разрушительное извержение Суфриера произошло в 1902 году — тогда погибли более тысячи человек. Последний раз вулкан был активен в апреле 1979 года, пишет Mirror.