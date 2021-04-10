Народные приметы на 10 апреля: ждать ли дождя
Гром обещает затяжную непогоду.
Гром обещает затяжную непогоду.
10 апреля церковь чтит память преподобного Иллариона Нового. В народе Илларионов день еще называют
Известно и название Илларион Выверни Оглобли: если до этого дня снег лежал, то теперь он начнет очень быстро таять.
Существовал ряд примет о погоде. Если в этот день идет дождь, год будет урожайным. Гром гремит — к затяжным дождям. Утром туман или иней — к урожаю фруктов, овощей и злаков.
Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. Чайки низко летают и кричат — к засушливому лету.