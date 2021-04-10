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08:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 апреля: ждать ли дождя

Гром обещает затяжную непогоду.

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Источник: Агентство «Москва»

10 апреля церковь чтит память преподобного Иллариона Нового. В народе Илларионов день еще называют Мать-и-мачехой, ведь в умеренном климатическом поясе это лекарственное растение как раз распускает первые желтые цветки.

Известно и название Илларион Выверни Оглобли: если до этого дня снег лежал, то теперь он начнет очень быстро таять.

Существовал ряд примет о погоде. Если в этот день идет дождь, год будет урожайным. Гром гремит — к затяжным дождям. Утром туман или иней — к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. Чайки низко летают и кричат — к засушливому лету.

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