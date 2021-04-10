В Карибском море впервые за 42 года начал извергаться вулкан Суфриер
Эксперты предупредили, что извержение может продолжаться в течение нескольких недель.
Эксперты предупредили, что извержение может продолжаться в течение нескольких недель.
Уже сутки на карибском острове
В последний раз вулкан извергался в 1979 году и нанес большой урон местному сельскому хозяйству.
В пятницу облако пепла над Суфриером поднялось на высоту до 10 км. Около 16 тысяч человек в «красной зоне» находятся в процессе эвакуации, сообщает Daily Mail. Во время второго выброса в тот же день облако было меньшим и достигло высоты 4 км.
Эксперты предупредили, что извержение может продолжаться в течение нескольких дней или даже недель.
Анна Лысенко