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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Карибском море впервые за 42 года начал извергаться вулкан Суфриер

Эксперты предупредили, что извержение может продолжаться в течение нескольких недель.

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Уже сутки на карибском острове Сент-Винсент извергается Суфриер — один из самых древних вулканов в Вест-Индии.

В последний раз вулкан извергался в 1979 году и нанес большой урон местному сельскому хозяйству.

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В пятницу облако пепла над Суфриером поднялось на высоту до 10 км. Около 16 тысяч человек в «красной зоне» находятся в процессе эвакуации, сообщает Daily Mail. Во время второго выброса в тот же день облако было меньшим и достигло высоты 4 км.

Эксперты предупредили, что извержение может продолжаться в течение нескольких дней или даже недель.

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