Магадан, Барнаул и Кемерово показали с орбиты

Российские города Северо-Курильск, Магадан, Барнаул и Кемерово кажутся очень живописными с орбиты.
Снимками, иллюстрирующими суровую красоту российского Севера, поделился с борта Международной космической станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Все фотографии были сделаны в течение последнего месяца.
Кудь-Сверчков уже публиковал фото некоторых российских городов из космоса. В его объектив попали Саратов, Волгоград, Нижний Новгород, Тамбов, Пенза и другие.
Накануне российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути опубликовали фотографии полета ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем Союз МС-18 «Ю. А. Гагарин».