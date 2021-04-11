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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 апреля: делаем прогноз на лето

О погоде в летние месяцы расскажут березы и птичьи гнезда.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: Агентство «Москва»

11 апреля на Руси носило название Берещенье. В старину в этот день слушали березы, а березовым соком отпаивали больных.

Считается, если первой к этому времени опушилась именно березка, лето будет засушливым, а если первой зазеленела ольха — летние месяцы будут дождливыми.

Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый — погода ухудшится. Если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным. Ранний гром — к холодам.

Сороки вьют гнезда низко — летом будет много гроз.

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