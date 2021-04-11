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17:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Похожие на медуз красные молнии попали на фото в США

Электрические разряды холодной плазмы сфотографировать непросто.

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Астрофотограф Пол Смит из Оклахомы сделал целую серию снимков спрайтов, появившихся над окрестностями города Талса в апреле.

Эти электрические разряды холодной плазмы сфотографировать непросто. Они едва различимы, потому что появляются очень высоко — в мезосфере и термосфере на высоте от 50 до 130 километров, тогда как высота появления обычных молний — не выше 16 километров. Спрайты также образуются в очень сильную грозу и обычно скрыты от наблюдателей слоем облаков.

Фотограф показал все вспышки отдельно, а затем создал коллаж, поместив все спрайты на один снимок.

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