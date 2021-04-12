Россиян предупредили о первой волне комаров
Первых комаров можно будет увидеть через несколько недель после окончания ночных заморозков.
Первых комаров можно будет увидеть через несколько недель после окончания ночных заморозков.
В некоторых регионах России первых комаров можно будет увидеть через несколько недель после окончания ночных заморозков, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
«Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», — сказал он.
Биолог отметил, что первую массовую волну появления комаров можно ожидать в мае или даже раньше. Он уточнил, что вероятность того, что численность комаров в мае и в начале лета будет высокой, объясняется большим количеством снега зимой и прогнозом о теплой весне.
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Специалист подчеркнула, что зачастую вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. По ее словам, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку