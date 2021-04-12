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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Красноярске сильный ветер порвал 17-метрового надувного космонавта

Выглядит довольно сюрреалистично

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В День космонавтики сильные порыва ветра в Красноярске порвали гигантскую 17-метровую надувную фигуру космонавта, установленную возле Сибирского федерального университета, где сейчас проходит Красноярский экономический форум.

Издание Тайга. Инфо сообщает, что сейчас огромный космонавт висит на тросах, и его болтает ветром из стороны в сторону, что выглядит довольно сюрреалистично и печально.

В соцсетях появилось видео с порванной надувной фигурой, которое пользователи сравнили с кадрами из фильма «Интерстеллар».

Екатерина Гура

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