В Красноярске сильный ветер порвал 17-метрового надувного космонавта
Выглядит довольно сюрреалистично
Выглядит довольно сюрреалистично
В День космонавтики сильные порыва ветра в Красноярске порвали гигантскую 17-метровую надувную фигуру космонавта, установленную возле Сибирского федерального университета, где сейчас проходит Красноярский экономический форум.
Издание Тайга. Инфо сообщает, что сейчас огромный космонавт висит на тросах, и его болтает ветром из стороны в сторону, что выглядит довольно сюрреалистично и печально.
В соцсетях появилось видео с порванной надувной фигурой, которое пользователи сравнили с кадрами из фильма «Интерстеллар».
Екатерина Гура