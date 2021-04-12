Острова в Карибском море замело вулканическим пеплом (видео)
Жители нескольких районов острова
Жители нескольких районов острова
9 апреля на острове
Местные власти объявили незамедлительную эвакуацию 16 тысяч жителей «красной зоны» (районов, расположенных в непосредственной близости от вулкана).
Ситуация на острове продолжает ухудшаться
Кроме того, ситуация резко ухудшилась и на соседних островах в Карибском море. Например, уже несколько суток на Барбадосе с неба летит вулканический пепел вперемешку с песком из Сахары.
Напомним, что в последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году и нанес большой урон местному сельскому хозяйству. По прогнозам специалистов, извержение может продлиться несколько недель.
Екатерина Гура