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14:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Острова в Карибском море замело вулканическим пеплом (видео)

Жители нескольких районов острова Сент-Винсент эвакуированы.

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Источник: AFP 2020

9 апреля на острове Сент-Винсент на Сент-Винсенте и Гренадинах началось извержение одного из самых древних вулканов в Вест-Индии — Суфриер. В первый же день специалисты зафиксировали облако пепла высотой около 10 километров, в последующие — выбросы достигали 5 метров.

Местные власти объявили незамедлительную эвакуацию 16 тысяч жителей «красной зоны» (районов, расположенных в непосредственной близости от вулкана).

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Ситуация на острове продолжает ухудшаться из-за обильного пепла, которым уже покрыты улицы деревень и городов и сельхозугодья. В соцсетях можно увидеть настоящий «снегопад» из пепла, который буквально образует на дорогах «сугробы».

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Кроме того, ситуация резко ухудшилась и на соседних островах в Карибском море. Например, уже несколько суток на Барбадосе с неба летит вулканический пепел вперемешку с песком из Сахары. Из-за минимальной видимости там были отменены авиарейсы, а местным жителям посоветовали не выходить из дома и плотно закрывать окна.

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Напомним, что в последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году и нанес большой урон местному сельскому хозяйству. По прогнозам специалистов, извержение может продлиться несколько недель.

Екатерина Гура

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