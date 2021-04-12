В Австралию пришел разрушительный тропический циклон «Сероха»
Разрушены дома, тысячи людей остались без электричества.
Разрушены дома, тысячи людей остались без электричества.
Тропический циклон «Сероха», терроризировавший Индонезию в начале апреля, обрушился на Западную Австралию. Накануне была объявлена эвакуация жителей нескольких населенных пунктов недалеко от города Перт.
По словам Дарина Клемеса, комиссара службы экстренной помощи в Западной Австралии, почти 70 процентов домов в прибрежном городе Калабрия были повреждены, 30 процентов — разрушены полностью. Без электричества остались тысячи человек. Местные власти подтвердили открытие трех эвакуационных пунктов.
В соцсетях появились пугающие кадры катастрофических последствий шторма — затопленные улицы, разрушенные дома, поваленные деревья и сорванные крыши. Теперь местным властям предстоит оценить размер ущерба, нанесенного природной стихией.
Сообщается, что тропический шторм за сутки ослаб, однако метеорологи предупреждают о сохранении в регионе сильного ветра и проливных дождях, которые представляют потенциальную опасность для местных жителей, пишет Brisbane times.
Екатерина Гура