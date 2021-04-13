Центральную Турцию замело снегом
В регионе выпало до 30 сантиметров осадков
В регионе выпало до 30 сантиметров осадков
В центральные районы Турции неожиданно вернулась зима. 11 апреля в провинциях Йозгат и Кайсери синоптики зафиксировали до 30 сантиметров свежего снега. В некоторых районах снежный покров достигал и 40 сантиметров. Снегом засыпало и столицу государства — Анкару.
Сообщается, что внезапные заморозки и снег нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству. Больше всего пострадали цветущие фруктовые сады и перелетные птицы, прилетевшие в регион раньше срока
Екатерина Гура