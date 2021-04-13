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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Центральную Турцию замело снегом

В регионе выпало до 30 сантиметров осадков

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В центральные районы Турции неожиданно вернулась зима. 11 апреля в провинциях Йозгат и Кайсери синоптики зафиксировали до 30 сантиметров свежего снега. В некоторых районах снежный покров достигал и 40 сантиметров. Снегом засыпало и столицу государства — Анкару.

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Сообщается, что внезапные заморозки и снег нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству. Больше всего пострадали цветущие фруктовые сады и перелетные птицы, прилетевшие в регион раньше срока из-за ранней весны.

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Екатерина Гура

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