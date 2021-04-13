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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Движение вулканического пепла на Карибах показали из космоса

От извержения вулкана Суфриер страдает весь Карибский бассейн.

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Кооперативный институт исследований в атмосфере (CIRA) опубликовал новое видео со спутника, на котором видно извержение вулкана Суфриер на острове Сент-Винсент и дальнейшее движение вулканического пепла в атмосфере.

Сообщается, что поскольку выбросы довольно мощные, поднимаясь выше, они начинают распространяться быстрее и дальше. Например, сейчас от извержения страдает не только сам Сент-Винсент, но и другие острова в Карибском бассейне, расположенные на значительном от него расстоянии.

Например, на Барбадосе в выходные был объявлен оранжевый режим опасности из-за сильного загрязнения воздуха и плохой видимости. Вулканический пепел уже нанес сильный ущерб сельскому хозяйству.

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Национальная организация по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMO) в Сент-Винсенте сообщила, что из-за извержения, сопровождающегося незначительным землетрясением и грозами, в стране также произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты прогнозируют, что выбросы пепла будут продолжаться еще несколько недель.

Екатерина Гура

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