Yesterday's full daytime view of La Soufrière erupting. pic.twitter.com/FayknJ3Wj3— CIRA (@CIRA_CSU) April 12, 2021
Движение вулканического пепла на Карибах показали из космоса
От извержения вулкана Суфриер страдает весь Карибский бассейн.
От извержения вулкана Суфриер страдает весь Карибский бассейн.
Кооперативный институт исследований в атмосфере (CIRA) опубликовал новое видео со спутника, на котором видно извержение вулкана Суфриер на острове
Сообщается, что поскольку выбросы довольно мощные, поднимаясь выше, они начинают распространяться быстрее и дальше. Например, сейчас от извержения страдает не только сам
Например, на Барбадосе в выходные был объявлен оранжевый режим опасности
Национальная организация по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMO) в
Екатерина Гура