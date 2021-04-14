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10:30 (мск), источник: Life.ru

В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом

Синоптики также дали совет, куда россиянам можно отправиться на майские праздники.

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Источник: РИА "Новости"

Летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, температура будет около и выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Синоптик предупредил, что долгосрочные прогнозы, в отличие от краткосрочных, не бывают точными, вероятность составляет около 70%. Зато с точностью можно сказать, какая погода будет в ближайший вторник и среду: столбики термометров покажут 21−23 градуса. Это невероятно высокая температура, практически рекордная за всю историю наблюдений.

«А насчёт лета я могу говорить только про наиболее вероятные сценарии. Так вот, наиболее вероятно, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы. Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях. Тёплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории», — сказал Вильфанд в интервью «Парламентской газете».

Синоптик также дал совет, куда россиянам можно отправиться на майские праздники. По его словам, замечательная температура будет в Крыму и на Черноморском побережье. Там будет теплее плюс 20 градусов, однако вода ещё не прогреется настолько, чтобы купаться. Хоть поплавать пока не получится, там будет прекрасный морской воздух и комфортная температура.

Вильфанд подчеркнул, что купальный сезон открывается тогда, когда можно рекомендовать купаться детям, то есть температура воды становится выше 22 градусов. Обычно это происходит не раньше второй половины июня.

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