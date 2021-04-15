Россиянам пообещали похолодание и аномальное тепло
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Европейской России аномальное тепло, которое сохранится несмотря на похолодание. Его прогноз передает РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Европейской России аномальное тепло, которое сохранится несмотря на похолодание. Его прогноз передает РИА Новости.
По словам синоптика, в воскресенье, 18 апреля, по отношению к нынешним показателям воздух похолодает на
При этом ночные температуры заметно понизятся. Так, в ночь на субботу, 17 апреля, температура будет плюс
В пятницу и субботу, 16 и 17 апреля, ожидается до 15−16 градусов и небольшой дождь. «В воскресенье и понедельник опять восстанавливается антициклональный режим погоды, но уже воздушные массы будут другие», — объяснил синоптик. Поэтому с 18 апреля температура воздуха будет около 10−15 градусов выше нуля.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве 14 апреля побила рекорд 59-летней давности. К 15:00 воздух на базовой столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,5 градуса.