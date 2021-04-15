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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Небо Пекина стало оранжевым из-за песчаной бури (фото)

Это уже третья мощная буря за последний месяц

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Пекин снова превратился в «песчаный» город. В соцсетях появились фото оранжевого неба, голубого солнца и практически нулевой видимости.

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Китайское метеорологическое управление объявило, что песок занесло в Пекин сильным ветром из Монголии и китайского региона Внутренняя Монголия. Индекс загрязнения воздуха в Пекине вырос до критического. Ожидается, что сильные ветры принесут песок в центральный и восточный Китай к пятнице.

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Специалисты сообщают, что количество песка в воздухе в этот раз зафиксировано меньше, чем во время двух предыдущих песчаных бурь, но скорость ветра сейчас выше, что позволило пыли передвигаться быстрее и дальше.

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Экологи из региона Ганьсу заявили в своем докладе парламенту в прошлом месяце, что более половины пыльных бурь, которые обрушиваются на Китай каждый год, приходят из-за рубежа, главным образом с юга Монголии из пустыни Гоби.

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Пекинские власти уже несколько лет высаживают миллионы деревьев вдоль своей границы, чтобы блокировать песчаные бури, что является частью проекта под названием «Великая зеленая стена».

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Екатерина Гура

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