Небо Пекина стало оранжевым из-за песчаной бури (фото)
Это уже третья мощная буря за последний месяц
Это уже третья мощная буря за последний месяц
Пекин снова превратился в «песчаный» город. В соцсетях появились фото оранжевого неба, голубого солнца и практически нулевой видимости.
Китайское метеорологическое управление объявило, что песок занесло в Пекин сильным ветром из Монголии и китайского региона Внутренняя Монголия. Индекс загрязнения воздуха в Пекине вырос до критического. Ожидается, что сильные ветры принесут песок в центральный и восточный Китай к пятнице.
Специалисты сообщают, что количество песка в воздухе в этот раз зафиксировано меньше, чем во время двух предыдущих песчаных бурь, но скорость ветра сейчас выше, что позволило пыли передвигаться быстрее и дальше.
Экологи из региона Ганьсу заявили в своем докладе парламенту в прошлом месяце, что более половины пыльных бурь, которые обрушиваются на Китай каждый год, приходят
Пекинские власти уже несколько лет высаживают миллионы деревьев вдоль своей границы, чтобы блокировать песчаные бури, что является частью проекта под названием «Великая зеленая стена».
Екатерина Гура