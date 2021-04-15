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16:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Новой Зеландии заметили водяной смерч (видео)

К счастью, никаких разрушений он не принес

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Недалеко от города Нейпир в районе Хокс-Бей на востоке Северного острова в Новой Зеландии появился огромный водяной смерч. Он был настолько большим, что его могли видеть жители сразу нескольких населенных пунктов.

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До берега смерч не добрался, а потому никаких неприятностей никому не доставил. Зато в соцсетях появились впечатляющие видео.

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Кстати, в Метеорологической службе Новой Зеландии сообщили, что на самом деле водяной смерч, напугавший жителей Нейпира, был не один. За сутки в разных местах вдоль побережья наблюдались еще несколько вихрей поменьше.

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Екатерина Гура

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