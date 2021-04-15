В Новой Зеландии заметили водяной смерч (видео)
К счастью, никаких разрушений он не принес
К счастью, никаких разрушений он не принес
Недалеко от города Нейпир в районе
До берега смерч не добрался, а потому никаких неприятностей никому не доставил. Зато в соцсетях появились впечатляющие видео.
Кстати, в Метеорологической службе Новой Зеландии сообщили, что на самом деле водяной смерч, напугавший жителей Нейпира, был не один. За сутки в разных местах вдоль побережья наблюдались еще несколько вихрей поменьше.
Екатерина Гура