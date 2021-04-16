Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

«В большинстве регионов температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше нормы, — уточнила Паршина. — К сожалению, не дотянет до нормы погода в южных регионах — в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. Средние ночные температуры там будут колебаться в диапазоне плюс 10−12 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 19 до 24 градусов. В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее».
Может быть ниже нормы в мае и в сибирских регионах. В частности, в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края.
В ночное время температура там может понижаться до минус 5 градусов, а днем повышаться до плюс 10−15 градусов.
В средней полосе России температура будет выше климатической нормы примерно на градус, рассказала Паршина. Это означает, что по ночам будет плюс 10, а днем — плюс 20 и выше. При похолоданиях по ночам температура может понижаться до плюс 2−7 градусов, а днем — до плюс 11−16 градусов.
На юге Дальнего Востока май обещает быть обычным — температуры будут держаться в пределах многолетних значений, то есть ночью будет от 5 до 10 тепла, днем — плюс 15−20 градусов. В Якутии и на востоке Таймыра, в самых холодных местах страны, май окажется теплее обычного. Это значит, что по ночам там прогнозируется минус 2−7, а днем возможно повышение температуры до плюс 10 градусов.
Осадки в центральной части страны, на северо-западе, в Коми, на большей части Поволжья и юге европейской территории ожидаются в пределах нормы.
На большей части Красноярского края, кроме крайнего юга и крайнего севера, в Магаданской области и Хабаровском крае тоже будет не слишком дождливо.
А вот много дождей пройдет на юго-западе Центрального округа — в Брянской, Курской, Белгородской областях, на Ямале, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края.
Дефицит осадков намечается в Карелии, Архангельской области, в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии, на Урале — в частности, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, на юге Тюменской области, на части Новосибирской области, в Омской области, на юге Иркутской области и других областях. Там вполне возможны природные возгорания. В центральных областях в мае осадков выпадает около 50 мм. Примерно такую картину и ожидают синоптики.
Данный прогноз является предварительным. Уточненный прогноз погоды на май Гидрометцентр выпустит в последних числах апреля.