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15:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впечатляющий водяной смерч напугал жителей Руанды

Гигантский вихрь появился всего в 20 метрах от жилых домов

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В Руанде на озере Рухондо появился водяной смерч. Его заметил местный учитель Шадрак Туя, который в это время отдыхал на балконе своего дома.

На снятых им кадрах видно, как сначала по озеру движется небольшой вихрь, который со временем крепнет и уже через пару минут превращается в гигантский столб, уходящий прямо в грозовую тучу.

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Туя отметил, что был поражен увиденным и сразу же предупредил свою семью о возможной опасности, ведь смерч был всего в 20 метрах от жилых домов и мог спокойно выйти на берег. К счастью, ничего подобного не случилось, и через 15 минут вихрь пропал.

Руандийское метеорологическое агентство заявило, что смерч был вызван изменением погодных условий в районе Бурера. Когда холодный воздух двигался через озеро, то привел к большим перепадам температур между теплой водой и преобладающим холодным воздухом в атмосфере.

Екатерина Гура

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