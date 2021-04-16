Впечатляющий водяной смерч напугал жителей Руанды
Гигантский вихрь появился всего в 20 метрах от жилых домов
Гигантский вихрь появился всего в 20 метрах от жилых домов
В Руанде на озере Рухондо появился водяной смерч. Его заметил местный учитель Шадрак Туя, который в это время отдыхал на балконе своего дома.
На снятых им кадрах видно, как сначала по озеру движется небольшой вихрь, который со временем крепнет и уже через пару минут превращается в гигантский столб, уходящий прямо в грозовую тучу.
Туя отметил, что был поражен увиденным и сразу же предупредил свою семью о возможной опасности, ведь смерч был всего в 20 метрах от жилых домов и мог спокойно выйти на берег. К счастью, ничего подобного не случилось, и через 15 минут вихрь пропал.
Руандийское метеорологическое агентство заявило, что смерч был вызван изменением погодных условий в районе Бурера. Когда холодный воздух двигался через озеро, то привел к большим перепадам температур между теплой водой и преобладающим холодным воздухом в атмосфере.
Екатерина Гура