Обвал на Юрском побережье Британии: в море обрушился утес
В Британии на Юрском побережье в графстве Дорсет обрушился 300-метровый участок утеса. Обвал стал крупнейшим за последние 60 лет.
В Британии на Юрском побережье в графстве Дорсет обрушился 300-метровый участок утеса. Обвал стал крупнейшим за последние 60 лет.
К счастью, никто не пострадал.
«Это совершенно естественное явление. Это — природа в действии», — говорит сотрудник охранного общества «Юрское побережье» Сэм Скривен.
Власти графства ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района.
При этом местный совет Дорсета сказал, что Юрское побережье — отличное место для туристов. Но предупредил, что ландшафт там все время меняется.
«Ветер, волны и погода воздействуют на скалы, которые могут обвалиться без предупреждения. Так что оставайтесь в безопасности — держитесь подальше от вершин или оснований скал», — советуют власти графства.