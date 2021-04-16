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16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Обвал на Юрском побережье Британии: в море обрушился утес

В Британии на Юрском побережье в графстве Дорсет обрушился 300-метровый участок утеса. Обвал стал крупнейшим за последние 60 лет.

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К счастью, никто не пострадал.

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«Это совершенно естественное явление. Это — природа в действии», — говорит сотрудник охранного общества «Юрское побережье» Сэм Скривен.

Власти графства ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района.

При этом местный совет Дорсета сказал, что Юрское побережье — отличное место для туристов. Но предупредил, что ландшафт там все время меняется.

«Ветер, волны и погода воздействуют на скалы, которые могут обвалиться без предупреждения. Так что оставайтесь в безопасности — держитесь подальше от вершин или оснований скал», — советуют власти графства.

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