Засыпанный вулканическим песком город показали с дрона
На видео также попала «черная» река.
На видео также попала «черная» река.
Житель острова
Это одно из последствий извержения вулкана Суфриер, которое началось 9 апреля. Ранее в Сети появлялись снимки районов
В ролике также можно увидеть почерневшую реку Рабакка, которая появилась вместе с ущельем в результате одного из предыдущих извержений Суфриера в 1902 году. Рабакку еще называют Сухой рекой, ведь обычно ее русло напоминает марсианский пейзаж. Оно ненадолго наполняется водой, только когда в горах идут ливни.
Анна Лысенко