Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 апреляМощное землетрясение в Сан-Франциско, создание спортивного общества "Динамо", взрывы в Багдаде и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
13:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Засыпанный вулканическим песком город показали с дрона

На видео также попала «черная» река.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Житель острова Сент-Винсент Кирк Моррис поделился кадрами с дрона, на которых дома и улицы города Джорджтаун засыпаны черным вулканическим песком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это одно из последствий извержения вулкана Суфриер, которое началось 9 апреля. Ранее в Сети появлялись снимки районов Сент-Винсента, засыпанных пеплом.

В ролике также можно увидеть почерневшую реку Рабакка, которая появилась вместе с ущельем в результате одного из предыдущих извержений Суфриера в 1902 году. Рабакку еще называют Сухой рекой, ведь обычно ее русло напоминает марсианский пейзаж. Оно ненадолго наполняется водой, только когда в горах идут ливни.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Менопауза: три вида симптомов И может ли она наступить до 40 лет.
Hi-Tech
Секретный способ ускорить загрузку файлов в несколько раз Простой способ скачивать файлы из интернета быстрее с помощью секретной настройки
Горячие темы на Авто
Размышление (перед сном) 558
просто посмеяться. 88
Старые фото. 80
пешеходы одурели 77
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
32-летняя Алекса впервые стала мамой Певица принимает поздравления
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Парень сдал часы в ремонт. Что мастер нашел за задней крышкой
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»