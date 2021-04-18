Метеорологи сообщили о приходе в центральную Россию осенней погоды
В Центральной России заканчивается теплый период, и в ближайшую неделю ожидаются похолодание и дожди. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Центральной России заканчивается теплый период, и в ближайшую неделю ожидаются похолодание и дожди. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень», — сказал Тишковец.
Это — примерно половина всего месячного объема осадков.
«В таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до 0…+5,
Кроме того, в центральной части России ожидается порывистый ветер и резкие колебания атмосферного давления. Это отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, поясняет Тишковец. При этом к концу следующей недели ожидается потепление, а затем — новая волна холода.
«По всей видимости, до конца апреля
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. Синоптики указывали, что температура в это время опустится до -1 градуса. В качестве причины метеорологи называли приход скандинавского циклона, который вытеснит теплые антициклоны.