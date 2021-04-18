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13:46 (мск), источник: РБК

Метеорологи сообщили о приходе в центральную Россию осенней погоды

В Центральной России заканчивается теплый период, и в ближайшую неделю ожидаются похолодание и дожди. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: Агентство «Москва»

«Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень», — сказал Тишковец.

По его словам, причиной похолодания станет балканский циклон, который несет с собой сильные дожди. Их пик придется на 21 апреля. Тогда за сутки может выпасть столько, сколько выпало за первые 20 дней апреля — до 25 мм.

Это — примерно половина всего месячного объема осадков.

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«В таких условиях показания термометров в ночь на вторник рухнут до 0…+5, из-за чего в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега», — сказал Тишковец. По его словам, днем температура не будет доходить и до +10 градусов. Это — климатические показатели октября.

Кроме того, в центральной части России ожидается порывистый ветер и резкие колебания атмосферного давления. Это отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, поясняет Тишковец. При этом к концу следующей недели ожидается потепление, а затем — новая волна холода.

«По всей видимости, до конца апреля по-весеннему идеальной погоды мы вряд ли увидим», — заключает Тишковец.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. Синоптики указывали, что температура в это время опустится до -1 градуса. В качестве причины метеорологи называли приход скандинавского циклона, который вытеснит теплые антициклоны.

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