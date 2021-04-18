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16:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят пик апрельского звездопада

Лириды — один из самых старых наблюдаемых метеорных потоков.

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В ночь с 21 на 22 апреля звездопад Лириды достигнет пика: в небе можно будет наблюдать в среднем 18 метеоров в час, сообщила пресс-служба Московского планетария.

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Звездопад, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Лиры, начался 14 апреля и продлится до конца месяца. Это один из самых старых наблюдаемых звездопадов. О нем упоминали еще древние китайские астрономы в 687 году до нашей эры.

Постепенно активность метеорного потока идет на спад. Например, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США наблюдали до 700 метеоров в час, а в 1982 году часовое число достигало 90.

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Анна Лысенко

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