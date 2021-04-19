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02:03 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лето на большей части РФ, по предварительным прогнозам, ожидается теплым, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. <…> Это “да” неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», — сказал он.

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По словам Вильфанда, говорить о том, будет лето в России ранним или поздним, пока невозможно. «В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет. Есть понятие “естественный синоптический сезон”, но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось», — пояснил он.

Метеорологи делят лето на две половины, но четких дат начала этих сезонов нет, сказал Вильфанд. «Лето делится на два периода: первая половина лета и вторая половина лета. Это связано с изменением циркуляции. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели», — отметил он.

Существует понятие «наступление лета» в агрометеорологии, сказал Вильфанд. «Когда температура составляет 10 градусов и больше, такая температура называется активной, потому что начинается вегетация сельхозкультур. Считают количество дней с такой температурой, часов, оценивается, как происходит вегетация», — пояснил он. Однако, по словам метеоролога, дату наступление лета с точки зрения агрометеорологии заблаговременно назвать также невозможно. «Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту», — отметил он.

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