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14:26 (мск), источник: Аргументы и факты

С какой скоростью идет дождь?

Можно ли обогнать его на велосипеде.

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Источник: Reuters

В среднем — до 10 м/с. Скорость падения капель дождя зависит от их размера и массы, высоты облака, скорости и направления ветра, атмосферного давления и пр. Мелкие капли могут падать со скоростью 1 м/с, при этом восходящие потоки воздуха не дают им опускаться. Обычно размер капель достигает 5−6 мм. Такой дождь идёт со скоростью 9−10 м/с, или 30−35 км/ч, что соответст­вует, например, средней скорости движения велосипеда, электро­самоката или лошади.

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