С какой скоростью идет дождь?
Можно ли обогнать его на велосипеде.
Можно ли обогнать его на велосипеде.
В среднем — до 10 м/с. Скорость падения капель дождя зависит от их размера и массы, высоты облака, скорости и направления ветра, атмосферного давления и пр. Мелкие капли могут падать со скоростью 1 м/с, при этом восходящие потоки воздуха не дают им опускаться. Обычно размер капель достигает 5−6 мм. Такой дождь идёт со скоростью 9−10 м/с, или 30−35 км/ч, что соответствует, например, средней скорости движения велосипеда, электросамоката или лошади.