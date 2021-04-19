Один из самых больших в мире айсбергов окончательно растаял
Он дрейфовал в океане больше года
Он дрейфовал в океане больше года
Гигантский айсберг А68, который больше года был под пристальным вниманием ученых и СМИ, больше не представляет опасности. Как сообщает Национальный ледовый центр США, айсберг окончательно растаял и раскололся на мелкие части, которые больше невозможно отслеживать.
Напомним, айсберг А68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. В этот момент он имел размер 175 км на 50 км и массу в один триллион тонн, что делало его одним из крупнейших зарегистрированных айсбергов в мире.
В течение нескольких лет айсберг был неподвижен и лишь в начале прошлого года отправился в плавание, дрейфуя на север с огромной скоростью. Ученые и СМИ пристально следили за его перемещением, так как была вероятность, что гигантская глыба прибьется к острову Южная Георгия, что могло стать большой природной катастрофой.
Но к концу 2020 года благодаря теплым водам и высокой температуре воздуха айсберг постепенно начал разбиваться на мелкие фрагменты и вскоре совсем растаял.
Екатерина Гура