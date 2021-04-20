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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пылевой дьявол «напал» на рынок в Киргизии (видео)

Местные жители делятся видео в соцсетях.

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На рынке в киргизском городе Каракол внезапно «разгулялся» пыльный вихрь.

Он пролетел между микроавтобусами, задел несколько прилавков, поднял в воздух ящики и мусор, а затем «скрылся» за забором.

Пыльные вихри (пылевые дьяволы) появляются у сильно прогретой поверхности земли днем в малооблачную погоду. Они могут достигать 10—20 метров в высоту и иметь диаметр до 5 метров. Существует такое атмосферное явление всего от нескольких секунд до 1−2 минут.

Ранее огромный пыльный вихрь заметили в Канаде.

Анна Лысенко

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