Dust devil suddenly appeared on a bazaar in Karakol, Kyrgyzstan, April 18. pic.twitter.com/jTB1gZ1fNB— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) April 19, 2021
Пылевой дьявол «напал» на рынок в Киргизии (видео)
Местные жители делятся видео в соцсетях.
Местные жители делятся видео в соцсетях.
На рынке в киргизском городе Каракол внезапно «разгулялся» пыльный вихрь.
Он пролетел между микроавтобусами, задел несколько прилавков, поднял в воздух ящики и мусор, а затем «скрылся» за забором.
Пыльные вихри (пылевые дьяволы) появляются у сильно прогретой поверхности земли днем в малооблачную погоду. Они могут достигать 10—20 метров в высоту и иметь диаметр до 5 метров. Существует такое атмосферное явление всего от нескольких секунд до 1−2 минут.
Ранее огромный пыльный вихрь заметили в Канаде.
Анна Лысенко