Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
13:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Таймлапс показал, как на самом деле тает лед

Понадобилось полдня съемки.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Лед на озерах и прудах тает в основном медленно, так что наблюдатель замечает разницу, только когда он существенно уменьшается в размерах.

Фотограф Барри Стивенсон из США решил сделать этот «невидимый» процесс более наглядным с помощью таймлапса. 19 апреля он отправился на водохранилище Руеди в горах штата Колорадо и снимал лед примерно полдня.

Затем фотограф объединил все кадры в короткое 38-секундное видео. В нем видно, как толстый слой льда истончается и становится полупрозрачным под солнечными лучами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 558
Оплата через сайт самозанятым 116
Лопнули обе пружины на Q3 83
Отечественный автопром или зарубежный? 82
Кино
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра Звезды посетили презентацию новой платформы KION от МТС
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 1076
Кто пролетел с Турцией 581
Картинки, вторник. 568
Вторник, картинки. Апрель 510
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
5 квартир-малышек, в которых вы захотите жить
Как выглядит квартира для студента-первокурсника
9 вариантов применения нашатырного спирта в уборке
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»