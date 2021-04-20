Таймлапс показал, как на самом деле тает лед
Понадобилось полдня съемки.
Понадобилось полдня съемки.
Лед на озерах и прудах тает в основном медленно, так что наблюдатель замечает разницу, только когда он существенно уменьшается в размерах.
Фотограф Барри Стивенсон из США решил сделать этот «невидимый» процесс более наглядным с помощью таймлапса. 19 апреля он отправился на водохранилище Руеди в горах штата Колорадо и снимал лед примерно полдня.
Затем фотограф объединил все кадры в короткое 38-секундное видео. В нем видно, как толстый слой льда истончается и становится полупрозрачным под солнечными лучами.
Анна Лысенко