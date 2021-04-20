Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
18«Поехали!»
15:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые раскрыли тайну грозовой астмы

Они работают над системой прогнозирования, чтобы предсказывать будущие вспышки.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

Сильные астматические приступы во время грозы, известные как грозовая астма, возникают не только из-за высокой влажности, а по целому ряду причин, установили исследователи из Австралии.

На сегодняшний день известно 9 массовых приступов грозовой астмы. Последний, самый крупный из них, произошел 21 ноября 2016 года в Мельбурне. Незадолго до грозы температура воздуха превышала 30 градусов Цельсия, к тому же, было очень сухо. В воздухе содержалось огромное количество пыльцы — примерно 102 зерна на кубический метр. Сезон травяной пыльцы и сенной лихорадки в Австралии как раз достиг пика. Во время грозы поднялся сильный ветер, влажность была повышенной, но осадков выпало мало.

На следующий день больницы Мельбурна оказались переполнены. Астматики и страдающие сенной лихорадкой массово обратились за помощью. Медики зарегистрировали на 3365 приступов больше, чем обычно бывает в это время каждый год. 10 человек оказались в критическом состоянии, спасти их не удалось.
Читайте также
Ученые: отсутствие радости может быть симптомом слабоумия

После массового приступа грозовой астмы австралийские власти захотели создать систему прогнозирования, чтобы предсказывать будущие вспышки.

До сих пор считалось, что высокая влажность приводит к тому, что пыльцевые зерна разбухают и лопаются, после чего разносятся ветром. Волоски в человеческом носу фильтруют крупные частицы пыльцы, но не могут справиться с мелкими, поэтому число приступов растет.

Работая над системой прогнозов, ученые обнаружили, что одной только повышенной влажности недостаточно. Компьютерное моделирование показало, что грозовая астма возникает в результате стечения ряда обстоятельств.

Кроме влажности, обязательными условиями являются сильный ветер, частые удары молний, накопление статического электричества в атмосфере и высокие уровни пыльцы в воздухе. Чтобы предсказать вспышки грозовой астмы, нужно отслеживать все эти факторы в комплексе, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 563
Оплата через сайт самозанятым 116
Лопнули обе пружины на Q3 83
Отечественный автопром или зарубежный? 82
Кино
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра Звезды посетили презентацию новой платформы KION от МТС
Новости партнеров
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Реальные истории из 90-х. Дети никогда не поверят
Леди
Возлюбленная Александра Петрова опубликовала редкое фото с ним Стася Милославская умилила сеть совместным кадром с актером
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»