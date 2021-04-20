Ученые раскрыли тайну грозовой астмы
Они работают над системой прогнозирования, чтобы предсказывать будущие вспышки.
Они работают над системой прогнозирования, чтобы предсказывать будущие вспышки.
Сильные астматические приступы во время грозы, известные как грозовая астма, возникают не только
На сегодняшний день известно 9 массовых приступов грозовой астмы. Последний, самый крупный из них, произошел 21 ноября 2016 года в Мельбурне. Незадолго до грозы температура воздуха превышала 30 градусов Цельсия, к тому же, было очень сухо. В воздухе содержалось огромное количество пыльцы — примерно 102 зерна на кубический метр. Сезон травяной пыльцы и сенной лихорадки в Австралии как раз достиг пика. Во время грозы поднялся сильный ветер, влажность была повышенной, но осадков выпало мало.
После массового приступа грозовой астмы австралийские власти захотели создать систему прогнозирования, чтобы предсказывать будущие вспышки.
До сих пор считалось, что высокая влажность приводит к тому, что пыльцевые зерна разбухают и лопаются, после чего разносятся ветром. Волоски в человеческом носу фильтруют крупные частицы пыльцы, но не могут справиться с мелкими, поэтому число приступов растет.
Работая над системой прогнозов, ученые обнаружили, что одной только повышенной влажности недостаточно. Компьютерное моделирование показало, что грозовая астма возникает в результате стечения ряда обстоятельств.
Кроме влажности, обязательными условиями являются сильный ветер, частые удары молний, накопление статического электричества в атмосфере и высокие уровни пыльцы в воздухе. Чтобы предсказать вспышки грозовой астмы, нужно отслеживать все эти факторы в комплексе, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.
Анна Лысенко