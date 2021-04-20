Жительница Уэльса случайно сняла на видео мощный оползень

Аманда Стаббс из города Нефин в Северном Уэльсе случайно стала свидетелем природной катастрофы. Она прогуливалась по местному пляжу, когда заметила, что со склона утеса упали несколько камней. Решив рассмотреть все внимательнее, она стала снимать видео и подошла поближе. Уже через пару минут женщина была вынуждена спасаться бегством, так как утес частично рухнул на пляж.
Момент оползня сняли на видео и другие прохожие, оказавшиеся на пляже в этот момент. По словам местных спасателей, это настоящее чудо, что утес разрушился днем в понедельник, когда пляж был практически пуст. Накануне здесь отдыхало много людей, и, если бы это случилось в выходной, то трагедии было бы не избежать.
Сообщается, что в результате обрушения никто не пострадал, хотя под угрозой оказались владельцы нескольких домов на вершине утеса, пишет The Sun.
Напомним, ранее похожая история произошла на Юрском побережье в графстве Дорсет.