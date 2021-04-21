Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 апреляДень основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
11Пожар на «Невской мануфактуре»
11:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученый рассказал, что ждет Землю в процессе глобального потепления

35 млн лет назад при такой климатической температуре появились гигантские носороги.

Источник: jodylehigh/СС0

В ближайшие годы глобальная температура достигнет показателей, которые отмечались на Земле 35 млн лет назад, так как потепление развивается по худшему сценарию, сообщил научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, передает РИА Новости.

Новость
Ученые: на смену полярным медведям придут гибриды

По информации Всероссийского научно-исследовательского геологического института, в тот период на Земле появились предки копытных, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих, а также антропоидных приматов.

Тогда наземные формы достигли максимальных размеров, что привело к появлению гигантских носорогов. Однако Чернокульский уточнил, что глобальная температура является одним из климатических показателей, поэтому точно сказать, что на Земле вновь появится такой вид носорогов, нельзя.

Ранее ученые Росгидромета зафиксировали ускорение климатических изменений в России. По их данным, прирост температуры за последние 10 лет с учетом информации за прошлый год составил 0,51 градуса Цельсия, в то время как средний показатель в мире — 0,18 градуса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нашла любовь, потеряла бизнес. Как живет бывшая возлюбленная Тимати Алекса
Актрисе Ходченковой делают операцию перед полётом в космос
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Больше президента: сколько зарабатывает Песков
Какая судьба ждет российский рубль
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Авто
Производитель смартфонов представил свой первый автомобиль Кроссовер способен проехать больше 1000 километров на одном баке
Кино
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках Актриса получила главную роль в мелодраме «Синдром отложенного счастья»
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Галкин поздравил жену Аллу: так ее еще не баловали
Леди
Возлюбленная Александра Петрова опубликовала редкое фото с ним Стася Милославская умилила сеть совместным кадром с актером
Новости партнеров
Прогнозы удручают. Эксперты предсказывают провал КПРФ на выборах в Госдуму
Жизнь в России изменится, если ты проявишь инициативу и пройдешь опрос
Кошки распознают рак на ранних стадиях: как они начинают себя вести
Важный опрос для россиян: ответь всего на несколько вопросов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»