Ученый рассказал, что ждет Землю в процессе глобального потепления
35 млн лет назад при такой климатической температуре появились гигантские носороги.
35 млн лет назад при такой климатической температуре появились гигантские носороги.
В ближайшие годы глобальная температура достигнет показателей, которые отмечались на Земле 35 млн лет назад, так как потепление развивается по худшему сценарию, сообщил научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, передает РИА Новости.
По информации Всероссийского
Тогда наземные формы достигли максимальных размеров, что привело к появлению гигантских носорогов. Однако Чернокульский уточнил, что глобальная температура является одним из климатических показателей, поэтому точно сказать, что на Земле вновь появится такой вид носорогов, нельзя.
Ранее ученые Росгидромета зафиксировали ускорение климатических изменений в России. По их данным, прирост температуры за последние 10 лет с учетом информации за прошлый год составил 0,51 градуса Цельсия, в то время как средний показатель в мире — 0,18 градуса.